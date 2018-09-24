بالخطوات.. كيفية ترقية آي فون 6 وآي فون 6 بلس إلى iOS 12

المواطن - متابعة

يصل نظام التشغيل الجديد “آي أو إس 12” إلى مستخدمي آي فون أو آي باد بدءاً من اليوم الاثنين، وسيجلب الإصدار الجديد مجموعة من الميزات الجديدة وتحسينات الأداء لهاتفي آي فون 6 وآي فون 6 بلس، حيث إنهم ضمن قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على التحديث.

نستعرض فيما يلي كيفية تثبيت تحديث نظام التشغيل “آي أو إس 12” على جهاز “آي فون 6” و “آي فون 6 بلس”، وفقاً لما ورد في موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية، أمس الأحد:

أولاً: ينصح بحفظ نسخة احتياطية من ملفاتك وبياناتك على الجهاز قبل المتابعة في تثبيت التحديث تجنباً لفقد أي ملفات مهمة.

ثانياً: اتبع الخطوات التالية:

• افتح الإعدادات Settings.

• اضغط على عام General.

• اضغط على خيار تحديث البرامج للوصول إلى قسم تحديث البرامج Software Update section.

• بمجرد فتح قسم تحديث البرامج، سيتحقق هاتف آي فون من تحديثات البرامج المتاحة.

• بمجرد اكتشاف تحديث iOS 12.0 لجهازك ستحصل على خيار تنزيل التحديث وتثبيته، قم بالضغط عليه.

• سيقوم الهاتف أولاً بتنزيل تحديث iOS 12، ثم إعداده للتثبيت، وأخيراً سيبدأ بعمل إعادة تشغيل reboot لتثبيت تحديث iOS 12.0.

بعد أداء هذه الخطوات بنجاح، سيبدأ آي فون في تشغيل التحديث الجديد، وللتأكد من تثبيت التحديث قم بالخطوات التالية:

• انتقل إلى الإعدادات Settings

• اضغط على عام General

• من خلال الضغط على خيار About يمكنك التحقق من أن إصدار نظام آي أو إس المُثبت على هاتفك هو iOS 12.