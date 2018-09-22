بالصور.. أسلاك الكهرباء تتربص بالأهالي في الحرجة

المواطن-محمد بن هويج -الحرجة

ناشد عدد من المواطنين في محافظة الحرجة المسؤولين بفرع شركة الكهرباء لمباشرة أسلاك كهرباء عارية ومكشوفة وممتدة على الأرض مقابل دوار السوق الجديد بالمحافظة وبالقرب من مبنى الدفاع المدني سابقاً، على نحو يهدد حياة المواطنين وينذر عن خطر يتربص بالأهالي.

من جهته رصدت عدسة “المواطن” عداداً كهربائياً مكشوفاً وسلكاً للضغط المنخفض ممتداً بالأرض قد يتسبب في التماسات كهربائية في حال تسرب ماء أو سقوط الأمطار أو العبث به من قبل صغار السن والأطفال.