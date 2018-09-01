بالصور.. استقبال حاشد للبطل الفارس الدهامي العائد بذهبية الأولمبياد الآسيوي

المواطن - الرياض

استقبلت العاصمة الرياض البطل الفارس السعودي رمزي الدهامي العائد بالميداليتين الذهبية والبرونزية التي حصدها بدورة الألعاب الآسيوية 2018 بإندونيسيا، ضمن مشوار بطولاته الطويل الممتد لأكثر من ثلاثة عقود .

رمزي الدهامي والذي يعتبر أحد أهم الأسماء الرياضية السعودية في قفز الحواجز استقبل بكل حفاوة وتقدير من قبل ممثلي الهيئة العامة للرياضة ووسائل الإعلام وعدد كبير من الأصدقاء والعائلة والمهتمين بهذه الرياضة .

وفي حديثه لوسائل الإعلام شكر الفارس السعودي رمزي الدهامي القيادة على ما تبذله من دعم لرياضة الخيل عموما والفرسان السعوديون خصوصاً كم قال في تصريح خاص: أهدي هذا الفوز لسمو سيدي ولي العهد بمناسبة ذكرى مولده وأحب أن أتقدم له بخالص التهاني وأتشرف أن اهديه هذه الميداليات كلمسة وفاء من مواطن يتشرف برفع اسم المملكة عالياً.

كما تقدم الدهامي بشكر خاص لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ على تهنئته له بمناسبة الفوز وعلى الدعم والمتابعة من قبل معاليه.

وختم الدهامي حديثه بتطلعاته لتحقيق العديد من النجاحات وحصد المزيد من الألقاب في مختلف البطولات سيما وأن هذا النوع من الرياضات بأمس الحاجة للدعم النوعي الذي يمكن الفارس من تحقيق تطلعاته والرقي إلى أهم المراكز محلياً وعربياً وعالمياً .