بالصور.. تركي الدخيل يكشف عن موقف مؤثر لحظة دفن سعد السيلاوي

بالصور.. تركي الدخيل يكشف عن موقف مؤثر لحظة دفن سعد السيلاوي

2018/09/03
الساعة 11:00 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف الإعلامي تركي الدخيل، المدير العام لقناتي العربية والحدث، عن موقف مؤثر لحظة دفن سعد السيلاوي، مدير شبكة العربية في الأردن، الذي وافته المنية يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض.

وقال تركي الدخيل في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بعد الدفن قال سري بن سعد: يا جماعة اللي يحب والدي يعرف إنه كان يحب الناس، وأبي يدعوكم للغداء الآن في مكان العزاء. كانت كلمة مؤثرة. ربط الله على قلوب محبيك يا أبا سري.

ونشر تركي الدخيل مجموعة من الصور واللقطات لحظة دفن سعد السيلاوي، رحمه الله، وأخرى جمعتهما معاً.


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