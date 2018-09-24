بالصور.. حريق يلتهم مستودعاً في تبوك

المواطن - تبوك

تمكنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق مستودع في طريق المدينة المنورة.

وصرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه: “ورد بلاغ في تمام الساعة ٥:٢٠ صباح هذا اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/١/١٤

عن حادث حريق في مستودع في طريق المدينة المنورة شمال غرب مدينة تبوك وفور وصول فرق الإطفاء والإنقاذ تبين أن الحادث عبارة عن حريق مستودع أثاث تقدر مساحته حوالي (٢٥ *٢٠).

وأضاف أن الحريق شمل كامل المستودع بما يحتويه بالإضافة إلى عدد سيارتين تابعتين للمستودع كانتا في حالة وقوف في الداخل حيث تم حصر الحريق والسيطرة عليه قبل انتقاله للمستودعات المجاورة عدى تضرر جزئي في مستودع مجاور للرخام والحجر.

وأكد الشمري: أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات ولله الحمد فيما باشر المختصون لدينا بالتحقيق على تحديد سبب الحادث.