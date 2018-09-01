بالصور.. حضور كبير في تشييع الشهيد خالد القحطاني بأحد رفيدة

بالصور.. حضور كبير في تشييع الشهيد خالد القحطاني بأحد رفيدة

2018/09/01
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

شيع المئات من أبناء محافظة أحد رفيدة، عصر اليوم السبت، جثمان الشهيد رئيس رقباء خالد بن سعيد بن ناصر القحطاني (38 عامًا)، وذلك بعد أن أديت الصلاة عليه في جامع بن صمان بالمحافظة.

وشهد تشييع الجثمان حضورًا كثيفًا من أبناء قبيلة آل مفرج والنواب وأعيان المحافظة وعدد من زملائه العسكريين.

وقد ووري الشهيد الثرى في مقبرة “آل قيشة” الواقعة شرق المحافظة.

واستشهد القحطاني مساء أمس الجمعة في مواجهات وقعت بالحد الجنوبي في جازان.

وقدم المشيعون واجب العزاء والمواساة لذوي الشهيد وأشقائه بعبارات الاعتزاز، مثمنين ما قدمه في الذود عن حمى الوطن ونيل شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الدين والمليك والوطن.

 


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