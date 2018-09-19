بالصور.. لجنة مكافحة التبغ تنفذ جولاتها التفتيشية بصامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

في إطار جولاته المستمرة نفذ فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ جولات ميدانية بمنطقة جازان بزيارة وتفتيش المحلات التجارية بمحافظة صامطة، وتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ.

وكانت هناك ٣ جولات تم من خلالها المرور على ٧ محلات تجارية للمعسل والجراك وحررت لهم تعهدات للالتزام ببنود اللائحة ولم يرصد أي مخالفة كما تم تنفيذ حملة التفتيش بالتعاون مع أمانة منطقة جازان ووزارة التجارة وبدعم من شرطة منطقة صامطة.

يذكر أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور توفيق الربيعة دشن مؤخرا تطبيق الجوال لمخالفات نظام مكافحة التدخين للإبلاغ والمراقبة، الذي يتيح الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام التدخين في الأماكن العامة، أو كبيع التبغ خلف البائع “كونه يعـد إعلان بطريقة مباشرة” أو لمن هم أقل من 18سنة، بغرامة مالية على المنشآت التجارية تصل إلى 5000 ريال، إضافة إلى الإبلاغ عن أي مشاهدة تلفزيونية تعرض استخدام التدخين أو الشيشة في أي قناة محلية.