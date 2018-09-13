بالصور.. مشهد مهيب في تشييع الشهيد المنجحي بالقحمة

المواطن - أحمد الشهري - القحمة

أدت جموع المصلين بمركز القحمة التابع لمنطقة عسير صلاة الميت على الشهيد الجندي أول خالد بن علي الكرزي المنجحي أحد منسوبي القوات المسلحة والذي استشهد في الحد الجنوبي مدافعاً عن وطنه.

وتقدم المصلين رئيس مركز القحمة عيسى بن علي العرافي وقائد حرس الحدود بقطاع القحمة العقيد محمد عبدالله خواجي ومدير مركز شرطة القحمة الرائد سعيد بن علي عسيري وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية بالقحمة ومشايخ وأهالي القحمة.

ونقل العرافي تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد منطقة عسير وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال إلى والد وأقارب الشهيد سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

من جانبهم عبَّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم وهو يدافع عن وطنه في ميادين العز والكرامة مجددين العهد والولاء بأن يحفظ الله قيادتنا ووطنا.