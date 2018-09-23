بالصور .. مطار رفحاء يستقبل المسافرين بطريقة استثنائية‎

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

احتفل مطار محافظة رفحاء اليوم الأحد بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، حيث استقبل منسوبو المطار المسافرين بالهدايا والأوشحة الخضراء والحلوى والقهوة العربية احتفاء بهذه المناسبة السعيدة.

وعبر عدد من المسافرين عن شكرهم لمنسوبي المطار على هذه البادرة والتي أدخلت السرور والبهجة على قلوبهم .

وشارك في استقبال المسافرين طلاب مدرسة الثراء العلمي برفحاء بمعية مديرهم فيصل بن فهد الحريري.