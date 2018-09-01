بالصور والأسماء.. انطلاق سباقات التنشيطي الثاني لمهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - واس

انطلقت اليوم، أشواط التنشيطي الثاني من مهرجان ولي العهد للهجن، والمقام على أرض ميدان الطائف ، بتنفيذ 45 شوطاً، خصصت لفئة الحقائق بكار”، ومسافة السباق 2 كلم.

وتنافس المشاركون على 5 أشواط مفتوحة و 25 شوطاً عاماً في الفترة الصباحية، وفي فترة المساء كان التنافس على 15 شوطاً عاماً، وبجوائز مجموعها (1,935,000) ريال بمعدل 43 ألف ريال موزعة على أصحاب المراكز العشرة الأوائل من كل شوط، حيث ينال صاحب المركز الأول من كل شوط مبلغ عشرة آلاف ريال والثاني 8 آلاف ريال أما الثالث 6 آلاف والرابع خمسة آلاف والفائز بالمركز السادس 3 آلاف والسابع ألفين وخمس مئة ريال والثامن 2000 ريال، أما صاحب المركز التاسع فخصص له ألف وخمس مئة ريال، والعاشر ألف ريال.

وجاءت نتائج الهجن الفائزة بالمركز الأول في الفترة الصباحية على النحو:

الشوط الأول : (التماس) لهجن الرئاسة، الشوط الثاني (جلمودة) لهجن الرئاسة، الشوط الثالث (رغد) لهجن الرئاسة، الشوط الرابع (حلوة) لهجن الرئاسة، الشوط الخامس (تحذير) لمحمد بن عبدالرحمن الشلوي، الشوط السادس (تهرمان) لمحمد عتيق بن زيتون المهيري، الشوط السابع (اوزان) لمحمد مبارك قطامي المري، الشوط الثامن (الجذابة) لعلي حمد حلفان المري، الشوط التاسع (سلطة) لعلي سالم بن فهيد المري، الشوط العاشر (مراسيل) لمحمد مبارك قطامي المري، الشوط 11 (خيرة) لعبدالله محمد دحباش المري، الشوط 12 (نود) لماجد بن حلفان المري، الشوط 13 (سعادة) لعلي محمد المري، الشوط 14 :(سلام) لصالح محمد مسفر بن فطيح، الشوط 15 (فنون) لعبدالرحمن بن سلمان العتيبي ، الشوط 16 :(قناعة) لمحمد بن زومان الهاجري ،الشوط 17 (ترتيب) لفيصل بن حثلين العجمي، الشوط 18 (خيرة) لمحسن بن محمد الليامي، الشوط 19 (خزامة) لعلي بن راشد المري، الشوط 20 (الهنوف) لعلي بن راشد المري، الشوط 21 لسعيد بن منصور الهاجري، الشوط 22 (الظبي) لبجاش عبدالله المري، الشوط 23 (شهلولة) لعبدالله بن علي المري، الشوط 24 (وغى) لنادي بم مسفر الليامي، الشوط 25 (شدايد) لعلي بن راشد المري، الشوط 26 (شروط) لفيصل محمد دهيمان المري، الشوط 27 (المزن) لـ احمد سالم دربش العامري، الشوط 28 (انذار) لعلي بن راشد المري، الشوط 29 (جمايل) لعلي بن راشد المري، الشوط30 (غلا) لعلي بن راشد المري.

وكانت نتائج الفترة المسائية على النحو الأتي : الشوط الأول (وهيلة) لـ مبارك فهيد بن رملان المري، الشوط الثاني (هبايب) لزيد احمد آل زيد الشريف، الشوط الثالث (الجذابة) لمطلق علي عيد العنزي، الشوط الرابع (حلا) لـ عبد الله حمد بن حثلين الحربي، الشوط الخامس (خود) لعبد الله دخيل الله العصيمي، الشوط السادس (منصة) لسعيد علي بالراية المري، الشوط السابع (نوف) لعلي حمد حلفان المري، الشوط الثامن (شواهين) لسعيد علي بالراية المري، الشوط التاسع (قصايد) لـ احمد مانع بو دواس عامر، الشوط العاشر (مزاج) لمحمد صالح آل رزق اليامي الشوط 11 :(نوف) لسمو الشبخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشوط 12:(الشاهينية) لمحمد عبدالرحمن الشلوي، الشوط 13:(بلشة) لمبارك فهيد بن رملان، الشوط 14:(الكايدة) لـ نواف حمد العصيمي ، الشوط 15 :(جود) لفواز فالح البلوي.