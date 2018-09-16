بالفيديو.. آلية السماح للمعتمرين بالتنقل بين مدن المملكة

المواطن - مكة المكرمة

في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030 قررت وزارة الحج والعمرة السماح للمعتمرين بالتنقل بين مدن المملكة خلال فترة صلاحية تأشيرتهم.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة في مداخلة مع قناة الإخبارية أنه بدءا من موسم العمرة الحالي 1440 ستتاح هذه الميزة للمعتمرين لافتًا إلى أنها ستكون متاحة من خلال الشركات المتخصصة في هذا الشأن بهدف تعريف المعتمرين بالمعالم السياحية في كافة مدن المملكة.

وقال إن آلية تطبيق هذه الميزة سوف تعلن خلال الأيام المقبلة.

فيديو | هذا ما قاله نائب وزير #الحج_والعمرة حول اتجاه الوزارة للسماح للمعتمرين بالتنقل بين مدن #المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/3ijcXcS7CI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 16, 2018