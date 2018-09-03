بالفيديو.. تعرف على 10 أهداف مرشحة من فيفا لنيل جائزة بوشكاش

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن الأهداف المرشحة لنيل جائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018.

وضمت قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش، مقصيتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس بالدور ربع نهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا، والويلزي غاريث بيل، في مباراة ليفربول بنهائي الشامبيونزليج.

وتواجد نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في قائمة المرشحين لجائزة بوشكاش، بالإضافة إلى منافسته للبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش على جائزة TheBest لأفضل لاعب في العالم 2018.

وشهدت قائمة المرشحين لنيل جائزة بوشكاش، هدف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة نيجيريا، والهدف الذي سجله ظهير المنتخب الفرنسي بينيامين بافارد في شباك الأرجنتين، بجانب أهداف لكل من؛ دينيس تشيرشيف، تشيرستو دولوبولس، دي أراسكاسيتا، رايلي ماكجري، وكواريزما.