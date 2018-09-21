بالفيديو.. تنكر في زي امرأة وسرق 4500 دينار من بنك كويتي بلعبة أطفال

المواطن - متابعة

سطا أحد الأشخاص على بنك كويتي وسرق منه 4500 دينار بعدما تنكر في زي امرأة ترتدي نقابًا.

وفي وقت لاحق كشفت الشرطة الكويتية تفاصيل الحادث الذي وقع أمس الخميس وأكدت أنه تم القبض على الجاني.

وقالت الشرطة إن الجريمة وقعت في أحد فروع بنك الخليج في منطقة حولي وأكدت أن اللص كان يهدد موظفي البنك بمسدس مزيف “لعبة” وليس حقيقيا، كما أنه أوهمهم أنه يرتدي حزاما ناسفا وسيفجر نفسه، وهو ما اتضح أنه أمر مزيف أيضا.

عاجل / فيديو السطو المسلح في بنك الخليج اليوم.#الكويت pic.twitter.com/EkBvGr2pgE — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2018