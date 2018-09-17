بالفيديو.. فيلم المغامرات THE PREDATOR يتفوق على THE NUN المرعب

المواطن - القاهرة

تصدر فيلم المغامرات والإثارة The Predator شباك التذاكر الأمريكي سريعاً في أسبوع عرضه الأول ليطيح بفيلم The Nun من شباك التذاكر.

وتفوق The Predator على فيلم الرعب The Nun الذي حقق نجاحاً كبيراً متجاوزاً الانتقادات التي تلقاها مؤخراً.

وبلغت قيمة إيرادات فيلم The Predator 10 ملايين دولار بفارق 5 ملايين عن فيلم الرعب The Nun الذي احتل المركز الثالث في ثاني أسابيع عرضه، وحقق إجمالي إيرادات بلغت 72 مليون دولار.

يأتي ذلك في ظل الصراع، بين شركتي “Fox” و”Warner Bros” على تحقيق النجاح الأكبر وتصدر شباك التذاكر.

يذكر أن فيلم The Nun أو الراهبة، فيلم رعب من إخراج كورين هاردي وكتابه غاري دوبرمان عن قصة كتبها دوبرمان وجيمس وان.

الفيلم هو الخامس ضمن عالم الشعوذة، من بطولة تايسا فارميجا، ديمبان بيشير وجوناس بولكيت.

وتدور قصة فيلم The Nun حول انتحار راهبة شابة في ظروف غامضة، في إحدى أديرة رومانيا، وعلى إثر هذه الحادثة يٌرسل كاهن يملك ماضياً مظلماً من قبل الفاتيكان بصحبة إحدى المتدربات في سلك الرهبنة للتحقيق في الحادثة، حيث يكشفان عن سر مظلم هناك، ويصيرا في مواجهة الراهبة فلاك ذات الكينونة الشيطانية، وتتحول الأمور إلى ساحة معركة بين قوتين غير متكافئتين.

بينما حقق فيلم الغموض والجريمة A Simple Favor المركز الثاني بين الأفلام المعروضة، بإيرادات بلغت 5 ملايين و920 ألف دولار في أول أسابيع عرضه تجارياً.

يذكر أن فيلم المغامرات The Predator هو إعادة إنتاج‏ للسلسلة الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه، والتي أسندت أدوار بطولتها للنجم العالمي أرنولد شوارزنيجر، وصدر أولى أجزائها في العام 1987، وتعيد شركة “20th Century Fox” إنتاجها بعدد من النجوم الشباب والوجوه الجديدة، بميزانية إنتاجية بلغت 88 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم حول صبي يُفعل عن طريق الخطأ إحدى السفن الفضائية، لتنقلب الأحداث بمواجهة أخيرة بين الفضائيين والأرضيين.

ويتشارك في بطولته جيكوب تريمبلي، أوليفيا مون، بويد هولبروك، توماس جين. وهو عمل من إخراج شين بلاك.