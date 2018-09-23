بالفيديو.. نجم WWE يهنئ المملكة بـ يوم الوطن

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

بعث نجم المصارعة العالمي رومان ريجين برسالة تهنئة إلى الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني رقم 88، متمنيًا السعادة والخير للمملكة.

وأعرب نجم WWE من خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع تويتر، عن تشوقه لبطولة دُرة التاج التي سينظمها الاتحاد العالمي لمصارعة المحترفين بالرياض خلال نوفمبر المقبل.

وحسب ما جاء في شبكة CBS الرياضية، فإن WWE سيأتي للمملكة بحدث ضخم هو درة التاج WWE CROWN JEWEL، والذي تستضيفه الرياض يوم الجمعة 2 نوفمبر، وذلك في إطار شراكة الاتحاد الدولي مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة.

وكجزء من إعلان Crown Jewel، سينظم WWE مباراة ثلاثية تجمع بين براين سترومان وبروك ليسنر ورومان ريجين، وذلك خلال سبتمبر الجاري، لتكون تمهيدًا للحدث الأكبر في المملكة خلال نوفمبر المقبل.

البطولة التي سينظمها WWE في المملكة ستكون المُحددة لهوية الأفضل في العالم، وعلى الرغم من كون الاتحاد لم يكشف عن تفاصيل كثيرة، إلا أنه من المتوقع شمول هذا الحدث لعروض المباريات النهائية الكبرى في سماك داون.

ويُخطط WWE لتنظيم مواجهة ثنائية “تاج تيم” يكون أحد أطرافها أندرتيكر وكين، ومن المتوقع أن يعود كل من تريبيل إتش إلى رفيق دربه شون مايكلز لمواجهة الأخوين في المملكة.