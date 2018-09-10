بدء إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن والأرقام التفصيلية غدًا

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث باسم برنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، بدء إيداع مخصص الدعم للدورة العاشرة من الدعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية.

وأكد القحطاني، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن سيستمر الإيداع حتى نهاية اليوم الاثنين، وسيكون هناك بيان تفصيلي بالأرقام سيصدر غدًا.

ويصرف دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.