بدء بيع تذاكر مباراة النصر والجزيرة الإماراتي اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن بدء بيع تذاكر مباراة الجزيرة الإماراتي، في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، في الرابعة عصر اليوم الجمعة، وذلك في متجر العالمي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الجزيرة الإماراتي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وكانت مباراة الذهاب بين النصر والجزيرة الإماراتي في دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال، قد انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بهدفين مقابل هدف.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة انطلاقته المميزة هذا الموسم بالفوز على الجزيرة الإماراتي، حيث يتألق العالمي في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حقق الفوز في أول 4 مباريات.