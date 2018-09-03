برشلونة ضد ويسكا .. عودة سواريز للتهديف وأزمة البارسا الدفاعية الأبرز

المواطن - مروة نبيل

تألق لاعبو برشلونة ضد ويسكا بشكل لافت، ليقودوا الفريق الكتالوني لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة.

وانتهت مباراة برشلونة ضد ويسكا في الجولة الثالثة، بفوز البارسا بنتيجة 8/2، حيث سجل كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز هدفين، وبواقع هدف لكل من عثمان ديمبلي، إيفان راكيتيش، جوردي ألبا، وخورخي بوليدو بالخطأ في مرماه.

وسجل هدفي الفريق الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم في مباراة برشلونة ضد ويسكا بالجولة الثالثة، خوان هيرنانديز وأليكس جايار.

وبعد مباراة برشلونة ضد ويسكا في ثالث جولات الليغا، رفع الفريق الكتالوني رصيده لـ9 نقاط، ليستعيد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم من ريال مدريد بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الفريق الصاعد حديثًا عند 4 نقاط.

وشهدت مباراة برشلونة ضد ويسكا تألقًا شديدًا من ليونيل ميسي، حيث منح فريقه قوة هجومية كبيرة، ولعب بحرية شديدة وشكل خطورة على مرمى الفريق الصاعد، ونجح في التسجيل وصناع الأهداف.

وبعد الغياب عن التهديف خلال الفترة الماضية، نجح سواريز في هز الشباك خلال مباراة برشلونة ضد ويسكا بالجولة الثالثة، ليُنهي سوء الحظ الذي لازمه مؤخرًا، وتمكن النجم الأوروغواياني من الهروب من الرقابة الصارمة التي كانت تحرمه من التسجيل.

وعلى الرغم من القوة الهجومية الكبيرة الذي ظهر بها البارسا في مباراة برشلونة ضد ويسكا بالليغا، إلا أنها أظهرت معاناته على الصعيد الدفاع، حيث تمكن الفريق الصاعد من تسجيل هدفين، وتهديد مرماه في أكثر من مناسبة.