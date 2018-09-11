بسوق اتصالات حجمه 36 مليار ريال.. المملكة تحدد 3 مرتكزات للتطور الرقمي

المواطن - واس

شارك محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس, في أعمال مؤتمر تيليكوم العالمي للاتصالات 2018م الذي افتتحه رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تحت شعار “الابتكار من أجل تطور رقمي أذكى” وبتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات – منظمة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات – والمنعقد حالياً في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا.

وألقى الرويس خلال المؤتمر كلمة قال فيها: “حددت المملكة مرتكزات ثلاثة تتسق مع رؤية المملكة 2030 لتكون رائدة نحو التطور الرقمي، وجاء في مقدمتها تعزيز البنية التحتية، وتهيئة البيئة الرقمية الحاضنة للعقول والمهارات، وتحفيز الثقافة الرقمية لبناء جيل ريادي, التي نتج عنها زيادة سرعة الإنترنت ثلاثة أضعاف خلال العام 2017م، وزيادة تغطية شبكات الجيل الرابع بنسبة 90%، مع اتخاذ خطوات جادة لتمكين تقنيات الجيل الخامس من خلال إطلاق تجارب فريدة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن المملكة وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات تأتي ضمن الدول الأعلى نضجاً في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهذا نتيجة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – حفظها الله -، كما يعد سوق الاتصالات في المملكة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإنفاق يتجاوز 36 مليار دولار أمريكي، وبحجم تجارة إلكترونية بلغت 8 مليار دولار أمريكي منوهاً على أن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة تجاوز 90% من النساء والرجال.

وأكد أن المملكة تواصل المسير نحو التميز والريادة الرقمية على مستوى العالم، مشيراً إلى مدينة “نيوم” الذكية التي ستكون مهداً للثورة الصناعية الرابعة بعدد روبوتات يفوق عدد البشر، وحزمة من التقنيات الحديثة كالواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة النقل الذكية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وأشار الدكتور الرويس إلى جهود المملكة في تحفيز الشباب على الإبداع والابتكار في المجالات التقنية، ودعم مواهبهم، وتبنّي ابتكاراتهم من خلال إقامتها “هاكاثون الحج” الأكبر على

مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة آلاف المطورين بهدف استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة والحلول التقنية لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، محققاً بذلك الرقم القياسي كأكبر عدد من المشاركين في العالم، ودخوله موسوعة جينيس.

يذكر أن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا قدم شكره في كلمته الافتتاحية إلى المملكة لرعايتها مؤتمر تيليكوم العالمي للاتصالات 2018م، الذي يشارك فيه عدد كبير من الوزراء والممثلين الحكوميين رفيعي المستوى، وممثلين من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حكومة جنوب أفريقيا اتخذت إجراءات متقدمة لتخصيص مزيد الترددات لتمكين الجيل الخامس إيماناً منها بالفوائد الاقتصادية المترتبة على ذلك وحرصها أيضاً على الاستفادة المبكرة من الثورة الصناعية الرابعة.