بشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ممثلة بإدارة صندوق الطلاب توفر وظيفة شاغرة، بمسمى (أخصائي دعم فني)، لحملة الشهادة الجامعية في تخصص تقنية المعلومات أو ما يعادلها، واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لطريقة ومواعيد التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي دعم فني.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على الشهادة الجامعية البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ملاحظة:

– لن ينظر في أي طلب خلاف ذلك.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/10/11م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية مشفوعة بصورة مـــن المـؤهلات الدراسية وشهادة الخبرة على البريد الإلكتروني للصندوق: [email protected]