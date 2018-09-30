بشروط.. وظائف شاغرة للعمل لدى شركة باسمح التجارية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة باسمح التجارية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة بمجال المبيعات شاغرة، للعمل بالشركة بمحافظة بيشة، بمسمى (مندوب مبيعات)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مندوب مبيعات.

الوصف الوظيفي:

– مهمة شاغل هذه الوظيفة هي التواصل الدائم مع الزبائن وترويج منتجات الشركة للعملاء في منطقته البيعية (عمل ميداني).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- خبرة كحد أدنى سنتين.

المهارات:

– مهارات عالية في الإقناع.

– التفاوض وكسب الزبائن.

– مهارات عالية في إعداد التقارير البيعية.

– القدرة على حل المشاكل.

– يجيد التعامل مع الحسابات.

– القدرة على تحمل ضغوطات العمل.

الواجبات والمسؤوليات:

1- ترويج وبيع منتجات الشركة إلى العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد.

2- معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات وتقديم شرح وافٍ عنها للعملاء.

3- التأكد من رضا الزبائن عن المنتجات والخدمات المقدمة.

5- التواصل الدائم مع الزبون والتعامل الجيد وتقديم المنتج بأفضل الطرق.

6- تغطية كافة الزبائن على امتداد المنطقة الجغرافية التي يعمل بها المندوب.

7- تحصيل المستحقات من العملاء.

8- القيام بما يكلف به من مهام أخرى.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/11/25م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).