بعدسة “المواطن”.. التالقة.. أقدم شجرة في قنا محايل عمرها 150 عامًا

المواطن __سعيد مشهور_قنا

توجهت عدسة “المواطن” إلى مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير والتي تبعد عن مدينة أبها قرابة ١٣٣ كلم تقريبًا، وذلك لنرصد عن قرب معلم سياحي طبيعي من أشهر معالم المنطقة السياحية.

هذا المعلم السياحي الطبيعي عبارة عن شجرة ضخمة جداً تسمى التالقة أو البراية وتقع في قرية حوية وتمتاز بضخامتها وفروعها الممتدة لعشرات الأمتار، ويقع بجوار هذه الشجرة بئر، حيث يلاحظ تدلي جذورها إلى عمق البئر، ويمكن للزائر مشاهدة هذا المنظر الرائع بكل سهولة.

وتعتبر هذه الشجرة من أقدم الأشجار في منطقة عسير حيث أكد الأهالي أن عمرها يزيد على ١٥٠ عاماً .

وقامت بلدية مركز قنا قبل ما يقارب العامين بتهيئة هذا الموقع ورصفه وتغطية البئر ليكون جاهزاً لاستقبال الزوار.