بعد استلامها جائزة عن دور سماح.. أيتن عامر ترزق بـ يوسف

المواطن - القاهرة

بعد أيام من تكريمها عن دور سماح في مسلسل أيوب رزقت الفنانة المصرية أيتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب بمولود جديد اتفقا على تسميته يوسف.

وتفاجأ جمهور أيتن عامر بهذا الخبر السعيد معبرا عن شعوره بالفرحة الغامرة لسماعه هذا الخبر.

وشهد موقع تويتر حالة امتزج فيها الفرح بالفخر ما بين حصول سماح على جائزة من مهرجان الفضائيات العربية التاسع وهذا الحدث السعيد.

وكانت أيتن عامر نشرت صورة لها في آخر أيام الحمل برفقة زوجها وعلقت عليها في إنستقرام بقولها “مفاجأة، شكرًا لكل الذين كانوا يدعون لنا من قلبهم. فضلت أن أقول الخبر في أول ظهور إعلامي بعدما أكرمنا الله بيوسف محمد عز العرب”.

والمعروف أن أيتن عامر هي ممثلة مصرية موهوبة من مواليد 22 نوفمبر 1986، اسمها الحقيقي سمر، وهي من مواليد الإسكندرية، وهي شقيقة الممثلة وفاء عامر، وكانت بدايتها في التمثيل عام 2004.

شاركت أيتن عامر في العديد من المسلسلات والأفلام ولها فلسفة خاصة في اختيار الأدوار فهي تبحث عن الأدوار المؤثرة بغض النظر عن كونها أدوارًا رئيسية أم ثانوية.

كان مسلسل أيوب آخر أعمالها التلفزيونية وعُرض في رمضان 1439 وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وشاركها البطولة الفنان مصطفى شعبان.

تدور أحداث المسلسل حول أيوب وهو شاب بسيط لم يكمل تعليمه بسبب ظروفه المادية، لكنه رغم ذلك ذكي ويحب القراءة في الكثير من الأشياء وخاصة أنه يعمل في أكثر من مهنة كعامل في بنك ويعمل في مكتبة وبائع خضراوات.

يقع أيوب ضحية لعدد من الأقارب والأصدقاء عندما يقومون بسجنه بسبب الديون المتراكمة عليه، وهو ما جعل والدته تحزن عليه وتتوفى، وهو ما يجعل تفكيره يتغير تمامًا، ويصبح همه الوحيد عقب الخروج من السجن هو الانتقام ممن تسبب في سجنه ووفاة والدته.