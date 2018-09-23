بعد التأهل للمونديال.. مكافأة خاصة لناشئي أخضر اليد

المواطن - مروة نبيل

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ مكافأة لاعبي المنتخب السعودي لكرة اليد درجة الناشئين، بعد تأهلهم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2019 المُقرر إقامتها في مقدونيا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أهنئ أبنائي لاعبي منتخب الناشئين لكرة اليد بمناسبة تأهلهم لكأس العالم. وقد وجهت بمكافأة خاصة لهم تقديراً لإنجازهم.. وهم يستحقون ذلك”.

وتأهل ناشؤو أخضر اليد إلى كأس العالم، بعد الفوز على الصين تايبيه، في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الثامنة، المُقامة حاليًّا في عمان، ليضمن ناشؤو المنتخب السعودي التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي والمنافسة على اللقب القاري.

ويُعد تأهل ناشؤو المنتخب السعودي لكرة اليد إلى نهائيات بطولة كأس العالم هو الأول من نوعه لدرجة الناشئين، حيث تأهل الأخضر الأول 9 مرات من قبل، فيما صعد منتخب الشباب إلى المونديال 3 مرات.