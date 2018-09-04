بعد العودة .. تيم حسن يصور الهيبة الحصاد

المواطن - سعد البحيري

بعد النجاح الذي حققه مسلسل الهيبة في الجزأين السابقين يعود الفنان تيم حسن لتصوير دوره في الجزء الثالث من المسلسل الذي يحمل اسم الحصاد.

وكان نجوم العمل قد عقدوا اجتماعهم الأول بحضور تيم حسن وسيرين عبدالنور في بيروت لبحث الاستعداد للعمل الفني الذي سيعرض في شهر رمضان القادم.

وتدور قصة مسلسل الهيبة حول عليا المرأة الشابة التي تعود من أوروبا إلى لبنان حيث تقيم عائلة زوجها المتوفى في قرية على الحدود اللبنانية السورية فتصطدم بعادات وتقاليد تلك العائلة التي تجبرها على أمور لم تكن تتخيل أن تفعلها في الحياة.

وبين كل ما يحيط بها من كوارث يلمع في حياتها ضوء يعكسه حب مستحيل مع شيخ الجبل يسوقها نحو المزيد من الألم والمعاناة، لتكتشف حقائق مهمة في ذلك الطريق المخيف الذي سلكته.

وفي الجزء الثاني من مسلسل الهيبة الذي حمل اسم العودة تنخرط عائلة جبل شيخ الجبل في صراعات عشائرية لم تكن في الحسبان مع دخول شخصيات جديدة لها حسابات معلقة مع العائلة وما ينتج عن هذه الحسابات من تعقيدات يتصدى لها جبل منفردًا.

المسلسل بطولة نخبة من النجوم على رأسهم تيم حسن وسيرين عبدالنور ومنى واصف وهو من إخراج سامر البرقاوي.

ونشر الفنان تيم حسن صورة من برومو المسلسل عبر حسابه على تويتر لتنهال التعليقات عليه معبرين عن أملهم في مشاهدة عمل قوي يرتقي لما قدمه تيم حسن في مسيرته الفنية.

والمعروف أن تيم حسن ممثل سوري ولد في مدينة طرطوس الساحلية السورية في منطقة الشيخ بدر عام 1976 ثم انتقل مع عائلته للعيش في العاصمة دمشق عام 1980.