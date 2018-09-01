بعد انتهاء الإجازة.. 9 نصائح لتهيئة الأطفال لاستقبال العام الدراسي الجديد

المواطن - الرياض

ساعات قليلة وينطلق أول يوم دراسي بعد انتهاء إجازة نهاية العام، حيث يتوجه آلاف الطلاب إلى مدارسهم بمختلف المناطق، طامحين في عام جديد من الجد والدراسة والاجتهاد والتحصيل.

وفي أول يوم دراسة ينصح الخبراء بإعداد الطفل جيداً، خاصة الأطفال الذين يتوجهون للمدرسة أو لرياض الأطفال للمرة الأولى.

وحتى يتأقلم الأطفال سريعاً مع جو المدرسة أو الروضة ينصح خبراء التربية والاجتماع بما يلي:

1 – تغيير موعد نوم طفلك الذي لا يزال في مرحلته الابتدائية من خلال قص الحكايات عليه، فقط هيئي له غرفته بإضاءة مناسبة، ثم اذهبي معه ليسترخي وأنت تحكين له الحكايات، أو تغنين معه بعض الأغاني التي يحبها.

2 – إذا كان طفلك لأول مرة سيذهب إلى المدرسة عليكِ أن تزيلي عنه رهبة المكان الجديد، والأصدقاء الجدد من خلال ذهابه إلى نوادٍ رياضية معك قبل دخول المدرسة؛ حتى يعتاد على التجمهر والأصدقاء.

3 – غيري ألعابه قبل أسبوع من بدء الدراسة، واجعلي محط اهتمامه اللعب بالصلصال والطباشير والألوان، وأحضري له أوراقاً ملونة، واجعليه يبتكر أشكالاً بدلاً من اللعب بالأجهزة الإلكترونية.

4 – إذا كان هادئاً ومنزوياً فحاولي أن تلعبي معه بألعابه، وشاهدي معه فيلم الكرتون المفضل لديه؛ حتى يستطيع أن يندمج مع الأطفال من سنه في المدرسة ويقيم صداقات.

5 – إذا كان كبيراً، وليست السنة الأولى، فبالإمكان تحفيزه على تغيير موعد نومه وطعامه؛ حتى يذهب لمدرسته بهذه الأدوات، فالأطفال يشتاقون إلى أصدقائهم القدامى، وينتظرون تكوين أصدقاء جدد.

6 – مع تغيير موعد نومه يتغير موعد الأكل، لذا عليكِ أن تتحلي بالصبر؛ لأن تنظيم نوم طفلك سيجعله رافضاً للطعام في بداية التغيير، وكل ما عليك فعله هو أن تحضريه إلى غرفة الطعام، واحرصي على أن تقدمي له ما يحبه من أطباق شهية تحفزه على الأكل، وأخبريه بأنك فور الانتهاء من الطعام ستلعبين معه اللعبة التي يحبها.

7 – عليكِ أن تستعيدي بعض دروس طفلك عن طريق التعليم المرح.

8 – لا بد أن تغرسي فيه حب الرياضة وتعرفيه بأهميتها، وأن تجعلي الرياضة أسلوب حياة كأن تمارسي بعض تمارين الصباح عند الاستيقاظ، ولا تنسي التمارين المسائية؛ ليستطيع الخلود إلى النوم بشكل أفضل.

9 – عوديه على تحمل المسؤولية، واجعليه يتدرب على استخدام المنبه للاستيقاظ، وقومي بعمل جدول على الحائط، واليوم الذي يستيقظ فيه من خلال المنبه ضعي له نجمة، وأعطيه من الحلوى التي يحبها.