بعد تجاوزاته .. منع عضو باتحاد الطائرة من ممارسة النشاط الرياضي

المواطن - محمد سمعه

أصدر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، قرارًا بمنع عبدالعزيز العمر عضو اتحاد الطائرة السعودي من مزاولة أي نشاط رياضي.

وقال آل الشيخ: نظرًا لتجاوزاته لم نعتز بخدمتهم للرياضة.. وبناء على ما ورد من اتحاد الطائرة وبصفتي رئيسًا للجنة الأولمبية فقد تم إصدار قرارًا بمنع عضو اتحاد الطائرة عبدالعزيز العمر من مزاولة أي نشاط أو عمل رياضي وإحالة ملفه للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية لمخالفته للنظام العام.

من ناحية أخرى كان تركي آل الشيخ وجه الجهات المختصة بزيادة عدد مدرجات العائلات من 1500 إلى 3000 مقعد بعد نفاد التذاكر في مباراة الأهلي وأحد.