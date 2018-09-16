بعد تحقيق الفضية الآسيوية.. استقبال نجوم الرماية السعودية بالورود

المواطن ـ علي القرني - الرياض

استقبل الرئيس التنفيذي المكلف للجنة الأولمبية عبدالعزيز العنزي، ومنسوبو الاتحاد بعثة منتخب المملكة للرماية بالورود في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد مشاركتهم في دورة الألعاب الآسيوية 2018 في جاكرتا.

وقد حقق الرامي حسين الحربي ميدالية فضية في 300م بندقية، والرامي سعيد المطيري المركز الرابع في الشوزن سكيت ،إضافة للمشاركة في بطولة العالم التي اختتمت أمس في كوريا الجنوبية والتي حصل فيها الرامي عطا الله العنزي على الترتيب 12 على لاعبي العالم بين 115 راميًا دوليًا.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ فارس السعدي ، شكره لكافة بعثة المنتخب السعودي من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية، على ما قدموه من جهد ونتائج في دورة الألعاب الآسيوية 2018، وثمّن الدعم الكبير من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، لكافة الرياضيين.