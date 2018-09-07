بعد ترشحه .. قصي الفواز الحالم بكتابة صفحات الأمجاد في كتاب اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

ترشح قصي الفواز، مستشار شؤون الاستثمار والتسويق لرئيس الهيئة العامة للرياضة، لانتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وكان قصي الفواز ساهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع رجاء الله السُّلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة في بحث ملف ديون الأندية السعودية والعمل على تسوية أمورها، بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وبسبب اجتهاده وتفانيه في العمل، عُين قصي الفواز رئيسًا للاتحاد السعودي للشطرنج في شهر يناير الماضي بأمر من تركي آل الشيخ.

وبعد إغلاق باب الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم السعودي، يتمنى قصي الفواز خلال الفترة المقبلة في أن يُضيف هذا المنصب الرفيع إلى سيرته الذاتية، خاصة أنه يحلم بالسير على خطى عادل عزت رئيس اتحاد الكرة السابق وتوفير كل السبل المميزة لرياضة كرة القدم السعودية.

وكان عادل عزت أعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل انطلاق مباراة الهلال والاتحاد في بطولة كأس السوبر السعودي في الثامن عشر من شهر أغسطس الماضي، وذلك من أجل التركيز والترشح لانتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم الآسيوي.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم صادقت على استقالة عادل عزت من منصبه كرئيس للاتحاد، مع المصادقة على تعيين نواف التمياط كقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة بشكل مؤقت حتى انعقاد الانتخابات لاختيار مجلس جديد للاتحاد السعودي لكرة القدم.