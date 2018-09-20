بعد مباراة النصر والقادسية .. آل سويلم: فوزنا بجولة الوطن مستحق وننتظركم يا نصراوية

المواطن - محمد سمعه

أعرب سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، عن سعادته وذلك بعد فوز فريقه الكبير على نادي القادسية بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال آل سويلم بعد المباراة: أبارك لجماهير النصر على الفوز المستحق لمباراتنا في جولة الوطن، ما زلنا نعمل بجد لإسعادكم ونتطلع لحصد النقاط كاملة في كل مباراة جماهير الوفاء أنتم سندنا ودعمنا.

وأضاف آل سويلم: شكرًا لجماهير العالمي الحاضرين في المنطقة الشرقية وفي كل مكان.

وكان النصر احتل صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مؤقتًا وبرصيد تسع نقاط بعد فوزه على نادي القادسية اليوم.

سيواجه النصر في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فريق التعاون يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.