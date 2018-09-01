بعد محصلة الجولة الأولى.. تركي آل الشيخ: ما عاد فيه شيء اسمه فرق كبيرة

المواطن - الرياض

أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أن محصلة الجولة الأولى من الدوري تؤكد أنه لا يوجد شيء اسمه الفرق الكبيرة.

وكتب آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: “3 مباريات فوز بشق الأنفس وبفارق هدف واحد فقط.. 5 مباريات انتهت بالتعادل.. بداية مؤشر قوي للدوري السعودي.. ما عاد فيه شيء اسمه فرق كبيرة”.

وأعلن آل الشيخ- قبل قليل- أن متوسط حضور الجمهور للمباراة الواحدة في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للعام الحالي ٩٨٨٧ مشجعًا.

وأوضح آل الشيخ أن العام الماضي شهد حضور ٤٩٨٥ مشجعًا للمباراة الواحدة في الجولة الأولى.

وعقب تركي آل الشيخ على أرقام الحضور بقوله: “الحمد لله… والقادم أفضل بإذن الله”.