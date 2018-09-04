بعد منعه من القيادة .. نجم برشلونة عاشق الدراجات مهدد بالحبس 6 أشهر

المواطن - محمد سمعه

قررت سلطات المرور في إسبانيا، سحب رخصة القيادة من المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة الإسباني، وذلك بعد القبض عليه وهو يقود سيارته برخصة قيادة منتهية الصلاحية.

وكانت صحيفة آس الإسبانية ذكرت أنه بعد سحب رخصة القيادة من بيكيه، فقد وصل المدافع الإسباني إلى تدريبات ناديه بدراجة هوائية أمس الاثنين.

ويذكر أن بيكيه مُهدد بالدخول إلى السجن لمدة ستة أشهر؛ بسبب قيادته السيارة برخصة قيادة منتهية وغير صالحة قانونيًّا.

ويذكر أن بيكيه اعتزل اللعب دوليًّا مع المنتخب الإسباني بعد خروج اللاروخا من بطولة كأس العالم 2018، والتي أقيمت في روسيا على أيدي المنتخب المضيف.

تُوج بيكيه مع المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم عام 2010 في جنوب إفريقيا، كما نجح في الفوز ببطولتي أمم أوروبا مع منتخب اللاروخا عامي 2008 و2012.