بعد 46 جريمة سرقة.. سقوط سارقي المواقع تحت الإنشاء في الرياض

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تورطوا في سرقة كيابل نحاسية وأدوات كهربائية من مواقع تحت الإنشاء.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي والقبض على المتورطين فيه وعددهم 5 أشخاص (ثلاثة من الجنسية الهندية وبنجلاديشيين تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بسرقة الكيابل النحاسية والأدوات الكهربائية من مواقع تحت الإنشاء.

وأضاف أنه ضُبط بحوزتهم معدات حديدية ومقصات استخدموها في جرائمهم، وقد أقروا بارتكاب 46 جريمة سرقة وتقاسم المسروقات فيما بينهم، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.