بكين تسعى لاستقطاب 1000 سعودي

المواطن - محمود نبيل -القاهرة:

تابعت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا ملتقى التوظيف الذي أقامته مجموعة كبيرة من الشركات في المملكة للحصول على دماء سعودية جديدة في مجالات التوظيف في الصين.

وشهدت المملكة الخميس تنظيم 25 شركة صينية لملتقى توظيفي يوفر 200 فرصة عمل للسعوديين الراغبين في التواجد بالصين للتوظيف ضمن أكبر الكيانات الاقتصادية والشركات العاملة هناك.

وأجرت شينخوا لقاءات مع شباب سعوديين الذين تواجدوا في ملتقى التوظيف، والذين أكدوا رغبة كبيرة للعمل وبدء مجالهم المفضل تحت راية كبرى الكيانات العاملة في الصين.

وقال خالد، المتخرج في جامعة بكين للملاحة الجوية والملاحة الفضائية لوكالة الأنباء الصينية: “أريد الحصول على منصب مهندس في شركة صينية”.

ومن جانبه، قال سي ليانغ نائب المدير العام لفرع شركة سكك حديد الصين في المملكة: “هؤلاء الخريجون هم قوة جديدة في التبادل والتعاون بين الصين والسعودية”.

حسب إحصائيات السفارة الصينية في المملكة، هناك أكثر من 1000 طالب سعودي يذهبون إلى الصين للدراسة كل عام، وهم النواة التي تسعى بكين للاستفادة بهم في مواقع وظيفية جديدة ضمن خطة التعاون بين الصين والسعودية خلال الفترة الحالية.

وقال لي هوا شين، السفير الصيني لدى المملكة: “الطلاب السعوديون يمكنهم استغلال الفرصة لتطبيق المعارف والمهارات التي تعلموها في الصين لتعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد”.

وأضاف شين: “بإمكانهم أيضًا المساهمة في التبادلات الشعبية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والسعودية”.