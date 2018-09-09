بمشاركة القوات السعودية والسودانية .. انطلاق تمرين الحزم 1

المواطن - واس

انطلق اليوم التمرين المشترك ” الحزم 1″ بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية السودانية بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء ركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من القيادات العسكرية السودانية وذلك في مركز الأمير خالد بن سلطان للتمارين التكتيكية بالمنطقة الشمالية .

وأوضح مدير عمليات المنطقة العميد الركن فارس المطيري عن اكتمال وجاهزية واستعداد القوات المشاركة لخوض غمار هذا التمرين حيث يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات العسكرية وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب غير النظامية من خلال مراكز القيادة ، وعمليات صنع القرار العسكري في عمليات الحرب غير النظامية لقوات الواجب المختلطة وكذلك التدريب على استخدام منظومة القيادة و السيطرة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم .