بمشاركة 13 دولة.. تأسيس اتحاد دولي للهجن برئاسة المملكة

المواطن - الرياض

أُعلن على هامش مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف مساء أمس الجمعة تأسيس اتحاد دولي للهجن برئاسة المملكة العربية السعودية، ومقره في العاصمة الرياض، وذلك بعد اجتماع لرؤساء اتحادات الهجن، بحضور ثلاث عشرة دولة.

وانتخب رؤساء اتحادات الهجن خلال الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للاتحاد الدولي للهجن بالتزكية، فيما تم انتخاب الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي للهجن، ورئيس الاتحاد الآسيوي للهجن نائبًا للرئيس، ورئيس الاتحاد الإفريقي للهجن نائبًا للرئيس، ورئيس الاتحاد الأوروبي للهجن نائبًا للرئيس، ويمثلون أعضاء المكتب التنفيذي. وتم تعيين محمد حماد البلوي أمينًا عامًّا للاتحاد.

ويضم الاتحاد عضوية كل من المملكة والكويت والإمارات وعمان والسودان والأردن ومصر وتشاد والجزائر وتونس وإريتريا ومنغوليا وفرنسا.

ويأتي هذا القرار تتويجًا للمملكة العربية السعودية بوصفها داعمة لرياضة الهجن ولاتحاداتها؛ إذ أصبحت على قائمة الرياضات العالمية.

ومن جهته، صرح الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بهذا المناسبة قائلاً: إننا فخورون جدًّا بتأسيس هذا الاتحاد، ومقره سيكون في المملكة العربية السعودية؛ وهذا إن دل فيدل على مكانة السعودية، والجهود المبذولة في سباقات الهجن، وتوجه قيادتنا الرشيدة في تطوير كل ما فيه خير للمملكة والرياضات بشكل عام، ودعم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان والمستشار رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ. ونحن سعداء بالجهود المبذولة. وإن شاء الله اتحاد الدول سيقدم ما هو أفضل لهذه الرياضة.