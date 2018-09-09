بمشاركة 25 دولة.. القوات السعودية تشارك في 3 مناورات عسكرية بالتزامن

المواطن - الرياض

تشارك القوات السعودية في ثلاث مناورات عسكرية في واحدة من الخطوات التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتوحيد المفاهيم العسكرية واختبار جاهزية القوات المشاركة.

تأتي هذه المناورات بمشاركة القوات الأمريكية والمصرية والسعودية إلى جانب العديد من القوات المسلحة في اليونان وبريطانيا والأردن والإمارات وإيطاليا وفرنسا والسودان وتقام واحدة منها في مصر والباقي يقام على أرض المملكة.

النجم الساطع مناورات تاريخية

في قاعدة محمد نجيب العسكرية في جمهورية مصر العربية انطلقت أمس مناورات النجم الساطع 2018 بمشاركة قوات من البلد المضيف والقوات المسلحة السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وبريطانيا والأردن والإمارات وإيطاليا وفرنسا إلى جانب 16 دولة بصفة مراقب.

وأوضح قائد المجموعة السعودية المشاركة في المناورات العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي أن مشاركة القوات المسلحة السعودية تأتي ضمن المنهج التدريبي المعد مسبقاً للقوات المسلحة وأفرعها للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة والمسنودة .

الإعداد المرحلي

وأبان السحيمي أن الإعداد للمشاركة في تمرين النجم الساطع 2018م جاء على ثلاث مراحل، تضمنت اجتماعات وتخللها إعداد السيناريو المتكامل لتوحيد المفاهيم العسكرية.

يذكر أن التمرين يشتمل على عدد من العمليات في مجال مكافحة الإرهاب وطرق مكافحة العبوات الناسفة والتدريب على أعمال الإنزال الجوي والبحري والغوص وأعمال التأمين الطبي وتنفيذ الرمي بالذخيرة الحية من مختلف الأسلحة.

وتشارك القوات المسلحة السعودية في هذا التمرين بمجموعة من وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة، التي أُسند لهم عدد من الواجبات العملياتية الرئيسية خاصة في مجال القتال في المناطق المبنية ومكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة والإنزال الجوي، بما يساهم في تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الدول المشاركة في التمرين.

درع الوقاية 2

كما انطلقت اليوم أحداث التمرين السعودي الأمريكي المشترك “درع الوقاية 2” بين أفرع القوات المسلحة والقوات الأمريكية الصديقة.

ورحب قائد المنطقة الوسطى المكلّف اللواء الركن مرعي بن سعد العمري, بالمشاركين من جميع الجهات, مثمناً مشاركة القوات الأمريكية الصديقة في هذا التمرين, مقدماً شكره للمشاركين على ما بذلوه من جهد في مراحل التخطيط والتحضير لما قبل انطلاق التمرين.



وأوضح اللواء العمري أن مثل هذه التمارين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية والأمريكية الصديقة، ورفع المستوى التدريبي لقواتنا المسلحة.

من جانبه أوضح المشرف العام على التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن عبدالله الشبلان, أن أهداف التمرين تتمثل في الوصول لأعلى درجات التنسيق بين أفرع القوات المسلحة والاستجابة الفورية والفاعلة ضد هذا النوع من الأزمات وتحقيق التعاون على المستوى الوطني مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب تطوير المهارات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للتقنيات المستخدمة وتوحيد المفاهيم في مجال الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل، وتفعيل العمل المشترك.

من جهته أكد مدير التمرين العقيد الطيران عبدالعزيز بن ناصر الجوير, أن جميع الجهات المشاركة جاهزة لانطلاق التمرين, الذي سيستمر لعدة أيام وسينفذ على مرحلتين تتمثل في تدريب نظري يتم فيه تقديم محاضرات وندوات تقدم من الجانبين للمشاركين في التمرين، وتطبيق عملي وميداني داخل الميادين الخاصة بالدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل.

بدوره أشار المشرف الإعلامي على التمرين العقيد الفني الركن سعيد بن أحمد الشهراني, إلى أن تمرين “درع_الوقاية_2” يحظى بمشاركة عدة جهات من وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي بالإضافة إلى الدفاع المدني.

الحزم 1

كذلك انطلق اليوم التمرين المشترك ” الحزم 1″ بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية السودانية بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء ركن صالح بن أحمد الزهراني وعدد من القيادات العسكرية السودانية وذلك في مركز الأمير خالد بن سلطان للتمارين التكتيكية بالمنطقة الشمالية .



وأوضح مدير عمليات المنطقة العميد الركن فارس المطيري اكتمال وجاهزية واستعداد القوات المشاركة لخوض غمار هذا التمرين حيث يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات العسكرية وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك والتدريب على التخطيط لعمليات الحرب غير النظامية من خلال مراكز القيادة ، وعمليات صنع القرار العسكري في عمليات الحرب غير النظامية لقوات الواجب المختلطة وكذلك التدريب على استخدام منظومة القيادة و السيطرة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم .