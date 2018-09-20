بمناسبة اليوم الوطني 88 .. احتفالية بين شوطي مباراة الهلال والباطن

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة الزعيم، عن إقامة احتفالية بين شوطي مباراة الهلال والباطن التي ستُقام، بعد قليل، وذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني 88.

ومن المُقرر أن تتضمن احتفالية اليوم الوطني 88 التي ستُقام بين شوطي مباراة الهلال والباطن في ملعب جامعة الملك سعود فقرات عديدة ومتنوعة.

وأعد الجمهور الأزرق تيفو خاصا بمناسبة اليوم الوطني 88 في مباراة الهلال والباطن، وأكد مجلس الجمهور الهلالي أنه سيرسم أجمل اللوحات في هذا اللقاء.

ويحتضن ملعب جامعة الملك سعود مباراة الهلال والباطن ضمن منافسات جولة الوطن في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويدخل الزعيم متصدر جدول ترتيب المسابقة بـ6 نقاط، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ11 بنقطة واحدة.