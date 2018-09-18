بمناسبة اليوم الوطني 88.. تدشين وثيقة الوطن للمجد والعلياء في بني عمرو

المواطن -عوض آل الشيخ - النماص

ضمن الاحتفال باليوم الوطني 88 والذي تقيمه إدارة التعليم بمحافظة النماص دشنت مدرسة عبد الله بن عمر الرائدة بالحصباء وثيقة الوطن (للمجد والعلياء) كأطول وثيقة نفذت في محافظة النماص والمركز للمشاركة في هذا الاحتفال الوطني.

وقام بتدشين اللوحة عبدالعزيز آل جرمان الأسمري رئيس مركز بني عمرو ،ومدير مكتب التعليم عائض القرني، وقائد المدرسة الأستاذ عبدالله مرعي ورؤساء الدوائر الحكومية بالمركز والطلاب والمواطنون.

وقد اختتم الحفل بلوحة شعبية وقصيدة وطنية شارك الجميع بها، وسط ابتهاج كبير وفرحة غامرة حيث تزينت الساحة العامة العامة بالأعلام الخضراء والشعارات الوطنية والكلمات الوطنية التي شارك فيها الطلاب والمعلمون والمواطنون.