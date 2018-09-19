بندر باصريح: الحمل مو سهل .. والاتحاد سيكون غير

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الوطني بندر باصريح، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن الحمل ثقيل عليه للغاية، مضيفًا أن العميد يمر بفترة صعبة في الفترة الحالية.

وكان باصريح تولى مهمة تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد، بعد إقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز نتيجة لسوء النتائج.

وتحدث بندر باصريح لبرنامج كورة قائلًا: الحمل ليس سهل علي، ولكنني أعتقد أن الفترة المقبلة ستكون جيدة للاتحاد بدعم الجماهير، وأنا سعيد أن أكون المدرب السعودي الوحيد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف باصريح: رامون دياز كان له طريقته ولكنه لم يُوفق مع الاتحاد، أتمنى له التوفيق في الفترة المقبلة وأتمنى للاتحاد أيضًا التوفيق وتقديم نتائج إيجابية في الفترة المقبلة.

وتابع باصريح: بمشيئة الله سترون اتحاد غير في مباراة التعاون يون الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسنجتهد لتقديم أفضل ما لدينا.

مدرب #الاتحاد الجديد "بندر باصريح" في لقاء مع برنامج "كورة":

الحمل ليس سهلًا ولكنني واثق بأن #الاتحاد سيعود لمكانه الطبيعي خلال فترة قصيرة ، وستشاهدون "اتحاد غير"#كورة_روتانا pic.twitter.com/Fw9hV7DRun — برنامج كورة (@korarotana) September 18, 2018