بنك التنمیة الاجتماعیة یطلق برنامج حل .. لدعم توطین 12 نشاطاً

المواطن - الرياض

أعلن بنك التنمیة الاجتماعیة دعم مشروع التوطین لاثني عشر نشاطاً مستهدفاً مع مطلع شهر محرم 1440هـ، بإصدار منتج تمويلي جديد باسم ّ “حل”، يُقدم الحوافز الدائمة والخدمات المتكاملة، والدعم المادي والمعنوي.

وأوضح مساعد المدير العام لقطاع التمويل الأصغر، سعید الزهراني، في بيان، أن أهم مزايا منتج “حل”، وهي أن التمويل بدون فوائد، بفترة سماح تصل إلى 18 شهراً، وأقساط میسرة وفترة سداد تصل إلى 72 شهراً، وتأهیل ورعاية المشاريع أثناء مرحلتي التأسیس والتشغیل.

وأضاف أن البرنامج يعمل على حل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفیدين، ويقیم دورات تدريبیة متخصصة لهم على أيدي خبراء، وورش عمل وتقديم استشارات فنیة ومالیة وتسويقیة مجاناً للمستفیدين، لیكونوا أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة.

وأشار الزهراني إلى أن تحالف البنك مع وزارات العمل والداخلیة والتجارة والشؤون البلدية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني و”هدف”، هو تأكید لسعي تلك الجهات لتحقیق رؤية المملكة 2030م، والوصول إلى أهدافها، مؤكداً أن البنك أنهى الاستعدادات اللازمة لدعم كافة الأنشطة الـ 12 بمختلف مجالاتها.

وبیّن أن البنك موّل خلال 10 سنوات 3733 مشروعا في نفس مجال الـ 12 نشاطًا المستهدفة بالتوطین، بقیمة تتجاوز 38.1 ملیار ریال، وبمبالغ من 50 ألفاً إلى ملیون ریال، وبالبرامج التدريبیّة والاستشارات المجانیّة، وأن التقديم على التمويل عبر الموقع الإلكتروني للبنك (هنا) أو من خلال الشركاء.