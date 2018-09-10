بوابة حساب المواطن توضح رقم الدعم في العام الجديد

المواطن - سعد البحيري

تواصل بوابة حساب المواطن توضيح قيمة الدعم المستحقة للمسجلين المؤهلين في البرنامج بعد إيداع الدفعة العاشرة اليوم.

وقالت خدمة العملاء في برنامج حساب المواطن إنه يمكن معرفة رقم الدعم المخصص للمستفيدين من خلال الحاسبة التقديرية.

وأشار حساب المواطن إلى أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وكان حساب المواطن أعلن أنه تم إيداع 2.3 مليار ريال في الحسابات البنكية لمستحقي دعم البرنامج، منها 2.3 مليار دفعة شهر سبتمبر، و 31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف حساب المواطن أن 49% من الأُسر والأفراد المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمعدل 930 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة.

وشملت الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الماضي.

التسجيل مستمر

هذا ويواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الثانية عشرة المقرر صرفها في شهر نوفمبر المقبل.

في حين من المقرر أن يتم إيداع الدفعة الـ11 من الدعم في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وتشمل الدفعة الحادية عشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 سبتمبر الجاري .

وستكون هذه الدفعة أول دفعة من حساب المواطن في العام الجديد 1440 من الهجرة.

أهداف حساب المواطن

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا)