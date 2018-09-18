بيان من قنصلية المملكة لدى هونج كونج بشأن إعصار مانكوت

المواطن - الرياض

طمأنت قنصلية المملكة في هونج كونج المواطنين المتواجدين في هونج كونج إلى عودة الأمور لطبيعتها.

وأوضحت قنصلية المملكة، في بيان عبر حسابها الرسمي، لدى هونج كونج أنه لم تسجل أي حالات إصابة بين المواطنين السعوديين هناك.

يذكر أن هونج كونج، شهدت أول أمس الأحد، فيضانات عنيفة بسبب إعصار مانكوت القوى القادم إليها من الصين.

ويعد الإعصار مانكوت أقوى إعصار استوائي، يصيب المنطقة هذا العام إذ يحمل رياحاً تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وهو ما يعادل الفئة الخامسة وهي الأقوى في المحيط الأطلنطي.

وكان الإعصار قد ضرب الفلبين وخلف ما لا يقل عن 70 قتيلاً، وأكثر من 55 مصاباً في حصيلة قابلة للزيادة.

وقد تم إجلاء بعض السكان من المناطق المنخفضة وتقطعت السبل بعشرات آلاف المسافرين في مطار هونج كونج الدولي الأحد، وقالت هيئة المطار إنها ألغت بالفعل رحلات كثيرة.