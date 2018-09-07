بيراميدز يتألق ويُسقط الإفريقي بصاروخية وحيدة

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي بيراميدز المصري من الفوز على فريق الإفريقي التونسي بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في مدينة القاهرة المصرية.

وسجل اللاعب شريف دابو هدف الفوز الوحيد لنادي بيراميدز عبر تصويبة قوية سددها في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول، ثم ارتطمت في دفاعات فريق الإفريقي لتُعلن عن تقدم بيراميدز بهدف دون رد.

حاول النادي الإفريقي في الشوط الثاني تكثيف الهجمات، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل، ولكن دون فائدة في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي بيراميدز مع تألق جيد من الحارس أحمد دعدور.

سبق لنادي بيراميدز الفوز على نادي الوحدة بهدفين لهدف، في مباراة ودية كانت أقيمت في مصر.