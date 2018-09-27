بيليتش مدربًا لنادي الاتحاد رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ عن تولي المدرب الكرواتي سلافن بيليتش تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصحبة المدرب الكرواتي سلافن بيليتش ليُعلن من خلاله توليه تدريب العميد والترحيب به، وعلق عليه قائلًا: “جمهور الاتحاد مبروك”.

وسبق أن طمأن تركي آل الشيخ جماهير نادي الاتحاد ووعدهم بالتعاقد مع مدير فني أجنبي مميز خلال الفترة الحالية، مؤكدًا ثقته في مجلس إدارة العميد، برئاسة نواف المقيرن.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن قد أقال المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم لقب السوبر السعودي أمام الهلال، والهزيمة في أول مباراتين بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتولى المدرب الوطني بندر باصريح تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مؤقت، وأدار مباراتي التعاون والوحدة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهُزم في الأولى بنتيجة 5/3، وانتهت المواجهة الثانية بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

جمهور الاتحاد مبروك. pic.twitter.com/53v9LdDoW6 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 27, 2018