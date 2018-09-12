تأخر النقل المدرسي ونقص مقررات الثانوية وغياب الحراس أبرز معوقات الدراسة بعسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

شكل تأخر عمل النقل المدرسي بمدارس عسير وعدم مباشرة المتعهدين أبرز معوقات انطلاقة العام الدراسي لهذا العام بمختلف مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير ما زاد من معاناة أولياء الأمور الذين اضطروا إلى توصيلهم من وإلى المدرسة بشكل يومي وخاصة للطلاب البعيدة منازلهم عن المدارس.

وقد تلقت “المواطن” العديد من الشكاوى والاتصالات من أولياء أمور الطلاب والطالبات الذين يناشدون تعليم عسير بسرعة إيجاد الحل حيث مر أسبوعان من الدراسة والمتعهد بالنقل لم يبدأ حتى الآن.

وكان أمير عسير قد شدد خلال لقائه أمس بأعضاء مجلس المنطقة التعليمي على ضرورة إيجاد الحل السريع لمشكلة تأخر النقل المدرسي بالمنطقة.

من جهة أخرى اشتكى الأهالي من تأخر بعض مناهج المرحلة الثانوية بنظام المقررات حيث لم تكتمل المقررات حتى الآن ونحن على مشارف بداية الأسبوع الثالث.

ويأمل أولياء الأمور بمعالجة هذه المعوقات ومحاسبة المتسبب، لافتين إلى أنه كانت هناك إجازة امتدت لمدة ٤ أشهر للطلاب وكانت كافية لإبرام عقود النقل المدرسي وتأمين الكتب.

وفي سياق ذي صلة فقد أدى إنهاء عقود عدد من حراس المدارس بالمنطقة وخاصة مدارس البنات إلى زيادة معاناة أولياء الأمور عند التواجد لأخذ بناتهم بسبب عدم وجود حارس يعلم الطالبات بوصول أولياء أمورهم ومراقبة المدرسة خلال سير العمل اليومي بالمدارس.

وطالب المواطن وزير التعليم بحل هذه المعوقات بشكل عاجل.