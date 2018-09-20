تاريخنا مسك تنطلق اليوم في جدة التاريخية.. 22 فعالية متنوعة احتفاءً باليوم الوطني

المواطن - واس

تنطلق اليوم فعاليات “تاريخنا مسك” التي ينظمها مركز المبادرات التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ88 للمملكة، وذلك في منطقة جدة التاريخية خلال الفترة من 10- 13 محرم الموافق 20- 23 سبتمبر الجاري من الساعة السادسة مساءً وحتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

وتهدف هذه الفعالية إلى تسليط الضوء على أهم شواهد التاريخ الوطني وتعزيز روح الانتماء لدى الزوار من خلال إعادة ذاكرتهم إلى مرحلة توحيد المملكة وما لها من ارتباط وثيق بجدة التاريخية، وهي المنطقة المعتمدة كمنطقة تراثية عالمية من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وعلى مدى أربعة أيام، سيكون زوار الفعالية بمختلف فئاتهم العمرية واهتماماتهم على موعد مع 22 فعالية تتكامل فيها الثقافة والمعرفة والترفيه في بيئة بصرية يمتزج فيها حضور مظاهر التراث مع الفن والتقنية، لمنح الزوار تجربة فريدة في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية.

كما سيعيش الزوار لحظات مميزة مع تقنية (الإسقاط الضوئي) التي سيتم تسليطها على (باب المدينة) الذي يكتسب مكانةً خاصة كونه الباب الذي دخل منه المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، إلى مدينة جدة عند توحيد البلاد، وستحضر التكنولوجيا كذلك في القبة البانورامية (الدوم) التي سيُقدم من خلالها عرض مرئي يجسد نشأة المدينة.

وتتضمن الفعالية عدة أنشطة تشمل عرض الفنون الحجازية و(حارة زمان) التي تجسد مدينة جدة قبل 80 عامًا، والحرف اليدوية والأكلات الشعبية، بالإضافة إلى (جادة السيلفي) و(متحف الفنون التشكيلية) و(جدارية جدة وأيامنا الحلوة).

في جانب آخر، تم تخصيص منصتين تفاعليتين هما (جدارية بصمة وطن) التي ستمكن الزوار من عمل لوحة فنية بالتلوين بطرق مبتكرة يعبرون من خلالها عن حب الوطن، و(ساحة النشيد الوطني) التي تضم ثلاثة أجنحة عازلة للصوت تمكن الزوار من الإنشاد داخلها على أنغام فرقة موسيقية، ونشر أناشيدهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن فعالية #تاريخنا_مسك تعد إحدى الفعاليات التي ينظمها مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” ضمن دورها في تشجيع الإبداع وتعزيز القيم الوطنية لدى الشباب والمجتمع بشكل عام، وذلك من خلال تأكيد هذه الفعالية على ربط الأجيال بالتاريخ كمحفز ملهم للانطلاق نحو مستقبل واعد.