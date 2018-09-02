تجاهل وضع سجله التجاري في حساب المواطن فتوقف الدعم.. ما الحل؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكا مواطن من مشكلة واجهته في حساب المواطن، وذلك بعد أن تجاهل تسجيل السجل التجاري ليلغي البرنامج دعمه بعد شهرين.

وقال المواطن في تغريدة وجهها إلى خدمة عملاء حساب المواطن: “عندي سجل تجاري ولم أذكره ونزل لي شهرين وألغوها بسبب أني لم أذكر السجل.. لو ألغيت السجل هل أقدر أن أسجل مرة ثانية وأقدم اعتراض؟”.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن على الاستفسار بقوله: “يتم تقديم الطلب مرة واحدة فقط، وفي حال تم إلغاء السجل التجاري وكانت حالة الأهلية غير مؤهل، بإمكانك تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية عن طريق البوابة الإلكترونية (حسابي) أيقونة قائمة دراسة الأهلية”.

ويأتي ذلك فيما أعادت خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” التأكيد على أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يودع يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

التسجيل في حساب المواطن :

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.