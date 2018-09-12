تجاوبًا مع “المواطن”.. وضع حواجز إسمنتية بالمنحدر المجاور لمصرف الراجحي بالخميس

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

تجاوبًا مع ما نشرته “المواطن” قبل يومين تحت عنوان (شاهد.. منحدر ترابي بمدخل فرع مصرف الراجحي بالخميس يصطاد السيارات) قامت بلدية المحافظة بوضع حواجز إسمنتية على جهة المنحدر من الأعلى باتجاه مدخل المصرف ومن جهة طريق الخدمة.

وكان المنحدر قد اصطاد عددًا من السيارات أثناء رجوعها للخلف.

ورصدت عدسة “المواطن” في وقت سابق إحدى السيارات لبعض ضحايا المنحدر المُتجاهل من قبل البلدية والذي أصبح شبحًا يهدد مرتادي المكان، وتسبب في حدوث أضرار جسيمة للسيارات.

ويتفاجأ قادة المركبات عند رجوعها إلى الخلف بسقوطهم في هذا المنحدر الترابي. “المواطن” تشكر رئيس بلدية المحافظة الدكتور مسفر الوادعي على سرعة تجاوبه مع ما تم نشره وتوجيهه بعمل هذه الحواجز

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