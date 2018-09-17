تحالف رصد يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لمنع الحوثيين من تجنيد أطفال اليمن

المواطن - واس

استعرض التحالف اليمني لرصد الانتهاكات امام مجلس حقوق الانسان انتهاكات ميليشيا الحوثي في تجنيد الاطفال في اليمن، وانتهاج جماعات العنف والإرهاب براءة الأطفال لاستخدامهم في حروبهم اللامتناهية.

وفِي كلمة للتحالف امام المجلس، قال : ان معظم التقارير الأممية، كاليونيسيف، والمنظمات الحقوقية المحلية الأخرى، أكدت أن نسبة الجنود الأطفال الذين يقاتلون في صفوف الحوثيين يشكلون نصف مقاتلي الميليشيات في حين أن ضحايا هذه العملية تقدر بالمئات ما بين قتلى وجرحى وانتهاكات أخرى تنتهك حقوق الطفل وكرامته وحقه في العيش الآمن والتعليم.

وأكد ان الجماعات الإرهابية استغلت الفقر السائد في البلد، بالإضافة لتوقف العملية التعليمية وغياب الأطفال عن المدرسة لتعزيز عمليات التجنيد والأدلجة الفكرية الضارة والتي تعد الطريق الرئيسي للتجنيد.

كما فرض الحوثيون حصصاً على المسؤولين المحليين في مناطق سيطرتهم، وفي معظم الأحيان يتعرض المسؤول المحلي للفصل والتهديد إذا لم يتم تحقيق الحصص المفروضة عليهم في االتجنيد، إضافة إلى ذلك يقوم ممثلي الحوثي بتهديد العائلات التي ترفض مشاركة أبنائهم في التجنيد الإجباري.

وحذر تحالف رصد من تعرض آلاف الأطفال لإنتهاكات جسدية ونفسية من خلال عمليات التجنيد، إلا أنه للأسف لا توجد استجابات جادة لمنع هذه الظاهرة التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، كذلك لا توجد برامج أو مبادرات كافية لإعادة إدماج الأطفال الجنود في المجتمع، مطالباً مجلس حقوق الانسان بالتدخل لحماية الطفل اليمني من الأدلجة والتجنيد.